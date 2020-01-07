حرب التصريحات.. بغداد تعول على قبول أميركي “خجول” وواشنطن تغيّر بوصلة الانسحاب

2020/01/07 | 22:09 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف رئيس الوزراء المستقيل، عادل عبدالمهدي، الثلاثاء، عن استلام رسالة من الجانب الاميركي تشير الى القبول بانسحاب قواتهم من العراق.وقال عبد المهدي، في كلمته بجلسة مجلس الوزراء: “لم يعد هناك من مخرج للتهدئة وضبط الاوضاع غير انسحاب القوات الاميركية من العراق”، مبينا: “عشنا من 2011 الى 2014 من دون القوات الأجنبية”.اغتيال وأضاف، أنه […]

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