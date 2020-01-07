في يومين فقط.. سندات المديونية الخارجية للعراق تفقد اكثر من 5 % من قيمتها

2020/01/07 | 22:09 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر السياسي ابراهيم الصميدعي، اليوم اللاثاء، جدولاً قال انه يتعلق بسندات العراق الخارجية .وكتب الصميدعي: انه بعد ارتفاع اولي في سعر صرف الدولار سندات المديونية الخارجية للحكومة العراقية تفقد اكثر من 5 % من قيمتها في خلال يومي الخميس والجمعة فقط.

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