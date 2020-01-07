قتل أم موت تفاصيل وفاة المذيعة الشهيرة نجوى قاسم

2020/01/07 | 22:14 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتبت – شادية بن يوسف نقلت الدكتورة ريما نجم، الصديقة المقربة لنجوى قاسم المذيعة الشهيرة في قناة العربية والتي وجدت جثتها في شقتها بالإمارات، أن هناك بعض الغموض والشكوك حيال […]

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