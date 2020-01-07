عبد المهدي: ما اقترحناه على البرلمان بشأن الوجود الأجنبي هو المخرج الوحيد للازمة

2020/01/07 | 22:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي إن ما اقترحه على مجلس النواب من توصيات بخصوص القوات الأجنبية هو المخرج الوحيد للأزمة

وأكد عبد المهدي خلال جلسة مجلس الوزراء، أن الحكومة تحتاج لاسترداد الثقة لفتح مسارات جديدة، مبينا أن الأوضاع تسير الى طريق تصادمي، عازيا ذلك الى أنمهمة القوات الأجنبية في العراق أخذت بعداً آخر غير القضاء على تنظيم داعش الإرهابيوأشار الى أن هناك قوى أساسية لم تحضر جلسة مجلس النواب التي تم التصويت فيها على قرار انسحاب القوات الأجنبية، مشددا على ضرورة معالجة الوحدة الوطنية ومن غير الملائم لوم من لم يحضر الجلسة.

ودعا الى عدم الخلط بين تنظيم داعش الإرهابي والمناطق التي اتخذها حواضن له، مطالبا بالجلوس مع الشركاء ومعالجة الاخطاء وتفهم مطالب المكونات.

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