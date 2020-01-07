2020/01/07 | 22:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( وزير الدفاع الأمريكي: على الحكومة العراقية اتخاذ اجراءات لطلب مغادرة قواتنا وعراقيون كثر يدعمون بقائنا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( وزير الدفاع الأمريكي: على الحكومة العراقية اتخاذ اجراءات لطلب مغادرة قواتنا وعراقيون كثر يدعمون بقائنا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).