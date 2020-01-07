2020/01/07 | 22:18 - المصدر: قناة العالم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قررت شركة "مصر للطيران" تعليق رحلاتها الجوية المتجهة إلى العاصمة العراقية بغداد لمدة 48 ساعة، اعتبارا من يوم الأربعاء، نظرا للظروف الأمنية "غير المست...
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصر تعلق الرحلات الجوية إلى بغداد
) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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