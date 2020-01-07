سهيل قبلان - الاحتلال يدمر الحاسة الخلقية الجميلة في الانسان!

2020/01/07 | 22:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سهيل_قبلان هناك من يتعاملون مع حقوق الانسان كعبارة انشائية جميلة من كلمتين على الورق فقط وتحلم في ان تحترم وتطبق في الواقع, وحقيقة هي ان الاحتلال يلعب دورا حقيرا ودنسا في اعدام الحاسة الخلقية الجميلة والانسانية لدى الجندي والمستوطن والمسؤول عنهما وعن ممارساتهما لذلك تتعمق افة داء العنصرية ونزعة التسلط وتهميش الضحية والدوس على مفاهيم حسن الجوار وكرامة الانسان وحقوقه, اي ان الاحتلال بمفاهيمه وممارساته واهدافه ......

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