2020/01/07 | 22:23 - المصدر: الغد برس

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حرق الخيام وإطلاق نار كثيف باتجاه ساحة الحبوبي وسط الناصرية

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حرق الخيام وإطلاق نار كثيف باتجاه ساحة الحبوبي وسط الناصرية

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