صالح يؤكد لغوتيريس حرصه ان يكون العراق ساحة للتوافق والسلام الاقليمي

2020/01/07 | 22:23 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

شدد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الثلاثاء، للأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس على حرصه ان يكون العراق ساحة للتوافق والسلام الاقليمي.

وقال المكتب الاعلامي لصالح في بيان صحفي تلقت "الغد برس" إن "صالح تلقى اتصالا هاتفيا من الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس، وجرى خلال المكالمة الهاتفية، بحث آخر المستجدات والتطورات الإقليمية والدولية وموقف المجتمع الدولي منها".

وبين ان "الأمين العام للأمم المتحدة شدد حرص المنظمة الأممية على دعم استقرار العراق وحفظ سيادته، مبديا قلقه الشديد ازاء التصعيد الذي يهدد الأمن والسلم الدوليين، مشدداً على ضرورة ضبط النفس والأحتكام الى لغة العقل والحكمة في معالجة الأزمات".

من جانبه أعرب رئيس الجمهورية عن "شكره وتقديره للأمين العام على اتصاله وحرصه على أمن وسلامة العراق"، مشددا على "الحرص ان يكون البلد ساحة ومرتكزاً للتوافق والسلام الإقليمي والدولي، والنأي به عن الصراعات والنزاعات والتوتر".

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