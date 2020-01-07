اطلاق نار على المتظاهرين في الحبوبي

2020/01/07 | 22:25 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ذي قار كلكامش برس/ذي قارتعرض المتظاهرون في ساحة الحبوبي قبل قليل الى اطلاق نار كثيف، وسط صيحات واستنجاد لتدخل الشرطة من قبل المتظاهرين.وقال مراسل كلكامش برس، بأن "المتظاهرين قد تعرضوا الى اطلاق نار من جهة جسر الحضارات القريب على ساحة اعتصام الحبوبي في حين لاذر المعتصمين بالفرار والابتعاد عن منطقة الرمي واطفاء الاضواء في الخيم".وأوضح المراسل، "الان حالة من الفوضى في الساحة ولا أحد يعرف من اطلق النار لكن بحسب المعلومات فأن المتظاهرين اكدوا بأن مطلقي النار هم من مشيعي جثمان المهندس، ولم يعرف حتى الان هل سقط ضحايا في اطلاق النار ام لا".

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