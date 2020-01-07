قرار انسحاب القوات الأجنبية لا يستثني محافظة

2020/01/07 | 22:37 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبلغت عضو مجلس النواب انتصار الموسوي، مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، بأن تصويت مجلس النواب على انسحاب القوات الاجنبية من العراق يشمل جميع المحافظات دون إستثناء.

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