بارزاني يضع شرطا للتعاون بشأن حل “الأزمة الحالية”

2020/01/07 | 22:54 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اعتبر زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، اليوم الثلاثاء، إن الاوضاع الحالية على “شفا الانفجار”، مبديا استعداده إلى التعاون لايجاد الحلول اذا كانت وفق طريقة “العقل والحكمة”.وقال بارزاني في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، إنه “خلال الأيام الماضية، مرت المنطقة والعراق بأوضاع رهيبة، وتشعر كافة الأطراف بمخاطركبيرة”.واضاف إنه “في […]

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