2020/01/07 | 22:56 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باسم قيادة الحشد الشعبي نشكر الموقف الكريم لأبناء مدينة البصرة الأصلاء على خروجهم المليوني نساء ورجالا كبارًا وصغارًا لتشييع أبي الحشد وشيبته ونقول لهم لقد رفعتم رؤوسنا وزلزلتم عروش الإدارة الأميركية الهمجية بهذه المسيرة المهيبة، وايضا الشكر الكبير لابناء الجيش والشرطة وشرطة الحدود وإدارة منفذ الشلامجة.كما يعتذر الحشد من أهالي وعشائر وشخصيات مدينة الناصرية المجاهدة والمناطق

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحشد الشعبي يشكر أهالي البصرة والمشاركين بمسيرات تشييع الشهيد المهندس وكالة صدى الاعلام للانباء.

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