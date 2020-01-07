2020/01/07 | 23:00 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعتذر هيئة الحشد الشعبي من أهالي وعشائر وشخصيات مدينة الناصرية المجاهدة والمناطق المحيطة بها ومدينة العمارة الأصيلة ومدينة السماوة النبيلة والديوانية المعطاء الذين تجشموا اليوم عناء انتظار التشييع ووقفوا لساعات طوال لكن احترامًا لرغبة عائلة الشهيد التي لم ترغب مزاحمة الجماهير اكثر وتحملهم عناء الانتظار لمدة اطول قررت العروج بجثمان الشهيد لمدينة النجف الأشرف حيث

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحشد الشعبي: جثمان الشهيد القائد المهندس نقل بطائرة من البصرة الى النجف مباشرة ولم يمر باي محافظة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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