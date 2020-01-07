بعد الانتهاء من دفن “جنرالهم”.. فيلق سليماني ينشر لوحة لترامب بـ”رأس مشتعل”: بدأ العد العكسي

2020/01/07 | 23:10 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد نشر موقع فيلق القدس الايراني، صورة للرئيس الامريكي دونالد ترامب، فيما اكد انه بدأ العد العكسي بعد الانتهاء من دفن “جنرالنا”.وكتب الموقع: “قبل قليل تم دفن جنرالنا، الأن بدأ العد العكسي للإنتقام من الأمريكان والصهاينة، وذلك سيثبت للعالم بالفعل لا بالكلام”.موقع فيلق قدس نشر هذه الصورة وكتب : قبل قليل […]

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