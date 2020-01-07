2020/01/07 | 23:10 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تعرض المتظاهرون في محافظة ذي قار، مساء اليوم الثلاثاء، لإطلاق نار كثيف وحرق لخيم المعتصمين، دون معرفة المزيد من التفاصيل.واظهر مقطع فيديو اطلعت عليه “يس عراق” هروب المتظاهرين بين الازقة في محافظة ذي قار بعد تعرضهم لهجوم بالرصاص الحي من قبل مجهولين، فيما قالت مصادر ان المهاجمين على علاقة بفصائل من […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيديو: الرصاص يلاحق المتظاهرين في الازقة.. اطلاق نار كثيف وحرق خيم بذي قار) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيديو: الرصاص يلاحق المتظاهرين في الازقة.. اطلاق نار كثيف وحرق خيم بذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).