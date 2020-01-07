الخارجية الأميركية: الخيارات الدبلوماسية مازالت مطروحة مع حليفنا العراق

2020/01/07 | 23:16 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن بوست: واشنطن تنوي الانتظار رغم بدء إعداد العقوبات الصباح الجديد ـ وكالات: أكدت وزارة الخارجية الأميركية، امس الثلاثاء، أن ليس هناك أي مناقشات لفرض عقوبات على العراق، لافتة إلى أن الخيارات الدبلوماسية مازالت مطروحة مع العراق الذي يعد حليفا لنا.وقالت المتحدثة باسم الخارجية مورغان أورتاغاس في تصريح متلفز تابعته الصباح الجديد: “لا توجد ...

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