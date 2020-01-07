2020/01/07 | 23:16 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الصباح الجديد: أعتبر زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي، امس الثلاثاء، تحديد مستقبل القوات الاجنبية ينبغي ان يُترك لبرلمان يمثل الارادة الشعبية وحكومة قوية.وقال علاوي في تغريدة له اطلعت عليها الصباح الجديد، إن “تحديد مستقبل القوات الاجنبية ينبغي ان يُترك لبرلمان يمثل الارادة الشعبية الحقيقية، وحكومة قوية تضع سلامة ومصلحة العراق وشعبه فوق ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (علاوي: مستقبل القوات الاجنبية يجب ان يترك لبرلمان يمثل الارادة الشعبية والنجيفي: قرار المكون الواحد دكتاتورية) نشر أولاً على موقع (الصباح الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (علاوي: مستقبل القوات الاجنبية يجب ان يترك لبرلمان يمثل الارادة الشعبية والنجيفي: قرار المكون الواحد دكتاتورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح الجديد).