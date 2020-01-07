الحكومة: مستمرون في التعاون مع التحالف الدولي على صعيد التدريب والتأهيل

2020/01/07 | 23:16 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعمل على اجلاء القوات الاجنبية “القتالية” من البلاد بغداد – وعد الشمري: أكدت الحكومة الاتحادية، أمس الثلاثاء، أن قرار اجلاء القوات الاجنبية “القتالية” من الاراضي العراقية لا رجعة فيه، لافتة إلى استمرار التعاون مع التحالف الدولي على صعيد التأهيل والتدريب والتجهيز.يأتي ذلك في وقت، كشفت لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب عن امتلاك القوات ...

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