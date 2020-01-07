2020/01/07 | 23:18 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنباء عن نقل اجتماع الهيئة العامة لاتحاد الكرة في الـ 18 من الشهر الجاري من العاصمة بغداد إلى اربيل

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