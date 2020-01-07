“المباطحة الهبلى”.. عبدالله بني عيسى

2020/01/07 | 23:20 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب عبدالله بني عيس: “تضحكني حد البكاء هذه “المباطحة الهبلى” على إيقاع ما يجري في المنطقة..كأن “الربع” نسوا أنفسهم ومن يكونون وما حجمهم..يا حبايبي أنتم لستم أكثر من مرمى أهداف، ملعب، ساحة صراع للديوك، لا تملكون رداً لحدث ولا صداً لكارثة..أنتم أعجز من أن تحموا حتى أقفيتكم حين يجد الجد..هم الفاعلون […]

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