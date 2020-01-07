بالصور: الاولمبي العراقي يختتم التحضير للقاء استراليا في الآسيوية

2020/01/07 | 23:20 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - خاص

اختتم، مساء الثلاثاء، (7 كانون الثاني 2020)، منتخب العراق الاولمبي تحضيراته لاستهلال منافسات الجولة الاولى لفرق المجموعة الاولى بالنهائيات الاسيوية للمنتخبات الاولمبية والتي تنطلق غدا بلقاء العراق واستراليا وتايلند والبحرين.

وقال مراسل (بغداد اليوم) الذي حضر الحصة الاخيرة للتحضير إن الوحدة التدريبية الاخيرة جرت في الملعب الملحق للرئيسي الذي تقام عليه المباراة( تاماسات).

واضاف، وجرت الوحدة التدريبية بمشاركة جميع اللاعبين وطبق فيها المدرب الجوانب الفنية الاخيرة وواجبات اللاعبين قبل المباراة والاستقرار على التشكيلة.

يشار الى ان لقاء العراق واستراليا سيقام غدا عند الساعة الواحدة والربع بتوقيت بغداد وينقل على قناتي (بي ان سبورت 5)،و( الكاس 3) المغلقتين.

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