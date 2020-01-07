الرئيس الأميركي : إذا انسحبنا من العراق فسنترك موطئ قدم أكبر لإيران

2020/01/07 | 23:23 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

اكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن انسحاب الولايات المتحدة الآن من العراق سيكون أسوأ ما قد يحدث للعراق، فستترك موطئ قدم أكبر لإيران.

وقال ترامب، خلال تصريحاته، مساء الثلاثاء، أن "أمريكا مستعدة لأي رد إيراني محتمل وسترد بدورها، وسنخضع للقانون الدولي بشأن استهداف مواقع ثقافية إيرانية".

وأضاف أن "قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني كان يخطط لهجوم كبير يستهدف المصالح الأمريكية".

ويذكر أن اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن اغتيال سليماني في بغداد، "كان يجب أن يتم قبل عدة سنوات"، لأنه "كان مسؤولا عن قتل الملايين".

وقال مارك إسبر، وزير الدفاع الأمريكي، الثلاثاء، إن بلاده لن تسحب قواتها العسكرية من العراق في الوقت الراهن، ولا يوجد أي تغير في سياسة واشنطن تخص هذا الشأن.

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