حاكموا كرار صدام..وسم يتصدر مواقع التواصل وجريمة في كركوك يرتكبها ضابط بجهاز مكافحة الإرهاب

2020/01/07 | 23:24 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصدر وسم #حاكموا_كرار_صدام، مواقع التواصل الاجتماعي بعد ما اطلق مئات المدونين نداءا للجهات الرسمية والأمنية بمحاسبة ضابط بجهاز مكافحة الارهاب يدعى كرار صدام اقدم على جريمة اغتصاب طفل في محافظة كركوك.وتداول المئات من المدونين والمغردين مقطعا مصورا للجريمة فضلا عن تعليقات للجاني وهو يتفاخر بجريمته، مما دفع المدونين الى اطلاق هذا الوسم لانزال العقاب […]

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