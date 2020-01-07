سامي الذيب - تفسير سورة الفرقان من الآية 55 إلى الآية 77

2020/01/07 | 23:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سامي_الذيب تابعوا قناتي حيث تجدوا أول تفسير مسيحي للقرآن في التاريخوهذا هو آخر شريط سجلتهالفهم السليم للقرآن الكريم: سورة الفرقان من الآية 55 إلى الآية 77

النبي د.



سامي الذيبمدير مركز القانون العربي والإسلامي http://www.......

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