أحمد صبحى منصور - القاموس القرآنى ( الحسنة والسيئة )

2020/01/07 | 23:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أحمد_صبحى_منصور أولا :بمعنى ( الإصابة بالخير أو بالشّر ) في سياق الابتلاء بالنعمة والنقمة / المنحة والمحنة 1 ـ عن الإبتلاء بالسيئة والحسنة ( نعمة ونقمة ومنحة ومحنة ) قال جل وعلا : (وَبَلَوْنَاهُم بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿-;-الأعراف: ١-;-٦-;-٨-;-﴾-;-.2 ـ مصطلح الانسان في القرآن يعنى البشر العُصاة .ويفشل الأنسان في إختبار النعمة والنقمة ، أو الحسنة......

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