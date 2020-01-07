صالح يؤكد لغونتيريس النأي عن الصراعات والتوتر

2020/01/07 | 23:25 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الثلاثاء، على الحرص ان يكون البلد ساحة ومرتكزاً للتوافق والسلام الإقليمي والدولي، بينما اعرب الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس، عن قلقه ازاء التصعيد الذي يهدد الامن والسلم الدوليين.

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