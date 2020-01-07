حرائق الغابات في أستراليا

2020/01/07 | 23:26 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة تحولت السماء بالفعل إلى اللون البرتقالي الفاتح فوق أوكلاند في نيوزيلندا حيث تواصل حرائق الغابات تخريب أستراليا ، مما أدى إلى مقتل 24 شخصًا حتى الآن.

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