2020/01/07 | 23:29 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ٨ اصابات بحادث إطلاق نار وحرق خيم المعتصمين وسط الناصرية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/07 | 23:29.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (٨ اصابات بحادث إطلاق نار وحرق خيم المعتصمين وسط الناصرية) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (٨ اصابات بحادث إطلاق نار وحرق خيم المعتصمين وسط الناصرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).