مجلس الوزراء يصدر قرارات لحماية المنتج الوطني

2020/01/07 | 23:52 - المصدر: الصباح

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بغداد / الصباح

أصدر مجلس الوزراء أمس الثلاثاء، عدة قرارات في مجال حماية المنتجات الوطنية الوطنية، كما أصدر المجلس عدة قرارات أخرى بشأن موظفي العقود بمفوضية الانتخابات وتسجيل المركبات "المعلاية" الداخلة الى العراق عبر المنافذ الحدودية.

وعقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية أمس الثلاثاء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، وشهدت الجلسة، إقرار توصية الجهة المختصة في وزارة الصناعة والمعادن استناداً إلى أحكام المادة (14) من قانون حماية المنتجات العراقية بفرض رسم جمركي اضافي بنسبة (65 بالمئة) من وحدة قياس منتج (الامبولات اللدائنية) المستورد الى العراق، ووافق المجلس على قيام وزارة الداخلية / مديرية المرور العامة بتسجيل المركبات (المعلاية) الداخلة الى العراق عبر المنافذ الحدودية كافة.

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