البصرة تشيّع الشهيد {المهندس}

2020/01/07 | 23:52 - المصدر: الصباح

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بغداد / مراسلو الصباح

تجمعَ الآلاف من المشيعين عند منفذ الشلامجة الحدودي لاستقبال جثمان نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الشهيد أبو مهدي المهندس، وشارك في التشييع شخصيات من محافظة البصرة ومجلس المحافظة وشيوخ عشائر ورؤساء ومدراء الدوائر الحكومية وطلبة الجامعات والمدارس وشخصيات شعبية نسوية، بعد أن شاركت حشود كبيرة من أهالي خوزستان بمراسيم توديع الشهيد، وذلك في محافظة عبادان باتجاه معبر الشلامجة الحدودي بين العراق وإيران.



وشيّعت جنازته إلى جانب رفاقه في العديد من المدن الإيرانية بدءا من الأهواز ثم مشهد وطهران وقم، حيث حمل المشيّعون شعارات للمطالبة بالقصاص وصورا للشهيد المهندس قبل إعادة جثمانه إلى العراق.



إلى ذلك، فتحت السفارة العراقية بالقاهرة صباح أمس الثلاثاء سجل التعازي لاستقبال المعزين باستشهاد قادة الحشد الشعبي.

وكان في استقبال المعزين السفير العراقي بالقاهرة ومندوب العراق الدائم في الجامعة العربية احمد نايف الدليمي وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي العراقي.

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