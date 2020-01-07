مصدر طبي: الحصيلة النهائية لهجوم ساحة الحبوبي بلغ 7 متظاهرين أحدهم بحالة خطرة

بغداد/ الغد برس:
أفاد مصدر طبي بدائرة صحة ذي قار، اليوم الثلاثاء، بان الحصيلة النهائية لهجوم ساحة الحبوبي بلغ 7 متظاهرين.
وذكر المصدر لـ"الغد برس"، أن " الحصيلة النهائية لهجوم ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية بلغ 7 متظاهرين، أربعة منهم تم إدخالهم إلى صالة العمليات وثلاثة منهم يرقدون بصالات الطوارئ".
وبين المصدر، أن " احد المصابين السبعة حالته خطرة، وتم إدخاله مع ثلاثة آخرين إلى صالة العمليات لإجراء التداخل الجراحي لهم ".
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