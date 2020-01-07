2020/01/07 | 23:57 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة اكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ان" أمريكا لن تفكر في فرض عقوبات على العراق ، الا إذا لم يعاملها باحترام ".وقال ترامب في مؤتمر صحفي : "إذا كان لأمريكا أن تغادر العراق فإنها ستترك بذلك لإيران موطئ قدم أكبر كثيرا".واضاف ان" قاسم سليماني قائد فيلق القدس، الذي قتل بعملية أميركية الجمعة الماضية، كان يخطط لهجوم كبير يستهدف المصالح الأميركية.وان واشنطن مستعدة لأي رد إيراني محتمل ".وعن الانسحاب من العراق ، أعلن ترمب عن رغبته بسحب القوات الأميركية من العراق في مرحلة ما، مشيرا إلى أن بلاده لن تفكر في فرض عقوبات على بغداد إلا إذا لم تعاملها باحترام.وخلص الى القول ان " الانسحاب الأميركي سيكون اسوأ ما قد يحدث للعراق".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب : لن ننسحب من العراق) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترامب : لن ننسحب من العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).