الحشد الشعبي يكشف سبب عدم وصول جثمان المهندس للناصرية وباقي المدن

2020/01/08 | 00:22 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

كشف الحشد الشعبي، الاربعاء، سبب عدم وصول جثمان نائب رئيس هيأة الحشد ابو مهدي المهندس لل...





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