2020/01/08 | 00:25 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ الغد برس:

أفاد مصدر طبي بدائرة صحة ذي قار، اليوم الثلاثاء، بان الحصيلة النهائية لهجوم ساحة الحبوبي بلغت 7 متظاهرين.

وذكر المصدر لـ"الغد برس"، أن " الحصيلة النهائية لهجوم ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية بلغت 7 متظاهرين، أربعة منهم تم إدخالهم إلى صالة العمليات وثلاثة منهم يرقدون بصالات الطوارئ".

وبين المصدر، أن " احد المصابين السبعة حالته خطرة، وتم إدخاله مع ثلاثة آخرين إلى صالة العمليات لإجراء التداخل الجراحي لهم ".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر طبي: الحصيلة النهائية لهجوم ساحة الحبوبي بلغت 7 متظاهرين أحدهم بحالة خطرة) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر طبي: الحصيلة النهائية لهجوم ساحة الحبوبي بلغت 7 متظاهرين أحدهم بحالة خطرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).