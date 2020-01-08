استهداف معسكر التاجي برشقات صاروخية

2020/01/08 | 00:59 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد افاد مصدر امني ان رشقات صاروخية استهدفت ليلة الثلاثاء -الاربعاء معسكر التاجي شمال العاصمة بغداد ،الذي يضم قوات تدريب اميركية .واضاف المصدر ان المعسكر تعرض لسقوط 5 صواريخ نوع كاتيوشا من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

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