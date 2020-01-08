2020/01/08 | 01:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #قاسم_المحبشي قليل من الفلسفة ينعش قلب التاريخ ! ق.م.في الندوة العلمية الأول عن: دور عدن البحري عبر التاريخ التي نظمها مركز عدن للدراسات التاريخية صباح أحد الأيام قبل سنوات في فندق سماء الامارات بمدينة عدن.كنت قد ذكرت في تعليقي على مداخلات الزملاء الاعزاء والزميلات العزيزات أن موضوع الندوة يندرج ضمن ما بات يعُّرف بالتاريخ الجديد واليكم نبذة مختصرة عن التاريخ الجديد إذ عرّف المؤرخ الإنجليزي هاري الم......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#قاسم المحبشي - مدخل جديد للدراسات التاريخية) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#قاسم المحبشي - مدخل جديد للدراسات التاريخية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).