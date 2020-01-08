2020/01/08 | 01:24 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
وقال المصدر ل...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
القنصلية الامريكية في اربيل تطلق صافرات الإنذار) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم - اربيل
افاد مصدر امني، الاربعاء، بان القنصلية الامريكية بمحافظة اربيل اطلقت صافرات الانذار.
وقال المصدر ل...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
القنصلية الامريكية في اربيل تطلق صافرات الإنذار) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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