القنصلية الامريكية في اربيل تطلق صافرات الإنذار

2020/01/08 | 01:24 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - اربيل

افاد مصدر امني، الاربعاء، بان القنصلية الامريكية بمحافظة اربيل اطلقت صافرات الانذار.

وقال المصدر ل...





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