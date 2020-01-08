ترامب: بودّي سحب القوات الأمريكية من العراق لكن..

2020/01/08 | 01:24 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس دولة الارهاب الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض أنه على استعداد لسحب قوات بلاده من العراق مستقبلا، لكنه شدد عل...

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