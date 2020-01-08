قوات كبيرة تدخل الناصرية وتنصب سيطرات في شوارعها الرئيسية

2020/01/08 | 01:27 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، اليوم الأربعاء، بأن قوة أمنية كبيرة دخلت إلى مدينة الناصرية.

وذكر المصدر لـ "الغد برس"، أن " قوة أمنية كبيرة من فوج الطوارئ دخلت من جهة الشطرة إلى مدينة الناصرية واحكمت قبضتها على الشوارع الرئيسة فيها".

وبين، أن " القوة الأمنية نصبت سيطرات متعددة في الشوارع، فيما تمركز جزء منها بالقرب من مقر هيئة الحشد الشعبي، خوفا من أقدام المتظاهرين على إحراقه مرة ثانية، خاصة وأنهم احرقوا مقرات الدعوة والعصائب وبدر للمرة الخامسة بعد أحداث ليل الثلاثاء".

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