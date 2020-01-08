2020/01/08 | 01:27 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أفاد شهود عيان بقضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار، اليوم الأربعاء، بأن طائرة حلقت فوق سماء القضاء لدقائق ثم اختفت.

وذكر الشهود، لـ"الغد برس"، أن "طائرات حربية حلقت لدقائق معدودة فوق سماء قضاء الشطرة شمالي مدينة الناصرية مركز المحافظة".

وبينوا، أن "الطائرات حلقت على مسافة قصيرة من الأرض باصوات عالية أدخلت الرعب عند مواطني القضاء".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شهود عيان: طائرات حلقت فوق سماء الشطرة لمدة قصيرة ثم اختفت) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شهود عيان: طائرات حلقت فوق سماء الشطرة لمدة قصيرة ثم اختفت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).