مقتل شخص وإصابة آخر بجروح والشرطة تعتقل الجناة في ميسان

2020/01/08 | 01:28 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت قيادة شرطة ميسان، اليوم الاربعاء، مقتل شخص وإصابة آخر بجروح، فيما تمكنت من اعتقال الجناة في ميسان.

وقالت في بيان تلقته "الغد برس"، ان "قوة أمنية مشتركة من أقسام شرطة النجدة وحطين وفوج حفظ القانون وسرية سوات وبآمرة مدراء الأقسام والامرين احكمت قبضتها على مكان حادث في إحدى مناطق مدينة العمارة حدث فيها إطلاق عيارات نارية إثر مشاجرة، آدت الى مصرع شخص وإصابة آخر بجروح".

واضافت انها "اعتقلت الجناة وضبطت السلاح المستخدم واتخذت إجراءات قانونية بحقهم أصوليآ".

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