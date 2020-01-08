تجار لـ واع: وضع الأسواق مطمئن والاشاعات وسيلة لرفع الاسعار

2020/01/08 | 01:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلعب الاشاعات دورا في خلق الازمات وارتفاع اسعار المواد ، اذا يبادر الكثيرون فور سماع الاشاعات في الاقبال على شراء المواد وتخزينها خوفا من فقدانها من الاسواق او ارتفاع اسعارها .

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