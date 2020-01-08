أمطار متفاوتة في العراق وإنخفاض بدرجات الحرارة

2020/01/08 | 01:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متنبىء: أمطار متفاوتة وإنخفاض بدرجات الحرارة بغداد – عبد اللطيف الموسوي رجح متنبىء جوي تأثر طقس العراق بمنخفض جوي جبهوي يتسبب بتساقط امطار متفاوتة الشدة على عدد من المناطق ويؤدي الى انخفاض درجات الحرارة .وكتب المتنبىء صادق العطية في صفحته على فيسبوك امس ان (طقس العراق يتأثر اليوم الاربعاء بمنخفض […]

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