2020/01/08 | 01:55 - المصدر: قناة العالم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلنت الحكومة الألمانية أن المستشارة أنغيلا ميركل بحثت في اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الوضع في إيران والعراق وليبيا....
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ميركل تبحث مع ترامب الوضع في المنطقة
) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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