ميركل تبحث مع ترامب الوضع في المنطقة

2020/01/08 | 01:55 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الحكومة الألمانية أن المستشارة أنغيلا ميركل بحثت في اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الوضع في إيران والعراق وليبيا....

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