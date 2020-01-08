2020/01/08 | 02:20 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- لندن - الزمان عادة ما توصف أدوية الستاتين للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم أو يُنصحون بفقدان الوزن، وينصح آخرون أيضاً بتقليل كمية الملح في النظام الغذائي، ووقف شرب الكحول والتدخين. ومع ذلك، فإن مجرد إضافة أنواع معينة من المواد الغذائية إلى النظام الغذائي يمكن أن يساعد على خفض الكوليسترول. ووفقاً […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عصير الرمان يكافح الكوليسترول ويخفض الوزن ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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