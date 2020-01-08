2020/01/08 | 02:20 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن‭ ‬‭- ‬الزمان‭ ‬ عادة‭ ‬ما‭ ‬توصف‭ ‬أدوية‭ ‬الستاتين‭ ‬للأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬ارتفاع‭ ‬نسبة‭ ‬الكوليسترول‭ ‬في‭ ‬الدم‭ ‬أو‭ ‬يُنصحون‭ ‬بفقدان‭ ‬الوزن،‭ ‬وينصح‭ ‬آخرون‭ ‬أيضاً‭ ‬بتقليل‭ ‬كمية‭ ‬الملح‭ ‬في‭ ‬النظام‭ ‬الغذائي،‭ ‬ووقف‭ ‬شرب‭ ‬الكحول‭ ‬والتدخين‭.‬ ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬فإن‭ ‬مجرد‭ ‬إضافة‭ ‬أنواع‭ ‬معينة‭ ‬من‭ ‬المواد‭ ‬الغذائية‭ ‬إلى‭ ‬النظام‭ ‬الغذائي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يساعد‭ ‬على‭ ‬خفض‭ ‬الكوليسترول‭.‬ ووفقاً‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عصير‭ ‬الرمان‭ ‬يكافح‭ ‬الكوليسترول‭ ‬ويخفض‭ ‬الوزن‭ ‬) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عصير‭ ‬الرمان‭ ‬يكافح‭ ‬الكوليسترول‭ ‬ويخفض‭ ‬الوزن‭ ‬) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).