2020/01/08 | 02:20 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- نيويورك – الزمان أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا»، أن علماءها نجحوا في رصد «مجرة جودزيلا» عملاقة باستخدام تلسكوب «هابل» الفضائي. وأفاد معهد علوم تلسكوب الفضاء، بولاية ماريلاند الأمريكية، بأن هذه المجرة ربما كانت أكبر مجرة معروفة لدى العلماء في الفضاء القريب. وأوضح العلماء أن حجم المجرة التي أعطوها التصنيف الرسمي «UGC 2885» ومنحوها لقب […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكشف عن أكبر مجرة تعرفها البشرية ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكشف عن أكبر مجرة تعرفها البشرية ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكشف عن أكبر مجرة تعرفها البشرية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).