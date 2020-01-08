الكشف‭ ‬عن‭ ‬أكبر‭ ‬مجرة‭ ‬تعرفها‭ ‬البشرية‭ ‬

2020/01/08 | 02:20 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نيويورك‭ – ‬الزمان‭ ‬ أعلنت‭ ‬وكالة‭ ‬الفضاء‭ ‬الأمريكية‭ ‬«ناسا»،‭ ‬أن‭ ‬علماءها‭ ‬نجحوا‭ ‬في‭ ‬رصد‭ ‬«مجرة‭ ‬جودزيلا»‭ ‬عملاقة‭ ‬باستخدام‭ ‬تلسكوب‭ ‬«هابل»‭ ‬الفضائي‭.‬ وأفاد‭ ‬معهد‭ ‬علوم‭ ‬تلسكوب‭ ‬الفضاء،‭ ‬بولاية‭ ‬ماريلاند‭ ‬الأمريكية،‭ ‬بأن‭ ‬هذه‭ ‬المجرة‭ ‬ربما‭ ‬كانت‭ ‬أكبر‭ ‬مجرة‭ ‬معروفة‭ ‬لدى‭ ‬العلماء‭ ‬في‭ ‬الفضاء‭ ‬القريب‭.‬ وأوضح‭ ‬العلماء‭ ‬أن‭ ‬حجم‭ ‬المجرة‭ ‬التي‭ ‬أعطوها‭ ‬التصنيف‭ ‬الرسمي‭ ‬«UGC‭ ‬2885»‭ ‬ومنحوها‭ ‬لقب‭ […]

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