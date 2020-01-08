روحاني‭ ‬يبلغ‭ ‬ماكرون‭ ‬أن‭ ‬المصالح‭ ‬الأميركية‭ ‬في‭ ‬خطر وبومبيو‭ ‬يدافع‭ ‬عن‭ ‬العمليات‭ ‬ضد‭ ‬ايران

2020/01/08 | 02:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهران‭ ‬–‭ ‬باريس‭ ‬–‭ ‬الزمان‭ ‬ ابلغ‭ ‬الرئيس‭ ‬الايراني‭ ‬حسن‭ ‬روحاني‭ ‬نظيره‭ ‬الفرنسي‭ ‬ايمانويل‭ ‬ماكرون‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أن‭ ‬المصالح‭ ‬الاميركية‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الاوسط‭ ‬باتت‭ ‬“في‭ ‬خطر”‭ ‬بعد‭ ‬اغتيال‭ ‬الجنرال‭ ‬الايراني‭ ‬قاسم‭ ‬سليماني‭ ‬في‭ ‬ضربة‭ ‬أميركية‭ ‬في‭ ‬العراق،‭ ‬وفق‭ ‬الرئاسة‭ ‬الايرانية‭.‬ وقال‭ ‬روحاني‭ ‬خلال‭ ‬اتصال‭ ‬هاتفي‭ ‬مع‭ ‬ماكرون‭ ‬“على‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬أن‭ ‬تعلم‭ ‬بأن‭ ‬مصالحها‭ ‬وأمنها‭ […]

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