2020/01/08 | 02:48 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- طهران – باريس – الزمان ابلغ الرئيس الايراني حسن روحاني نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون الثلاثاء أن المصالح الاميركية في الشرق الاوسط باتت “في خطر” بعد اغتيال الجنرال الايراني قاسم سليماني في ضربة أميركية في العراق، وفق الرئاسة الايرانية.
وقال روحاني خلال اتصال هاتفي مع ماكرون “على الولايات المتحدة أن تعلم بأن مصالحها وأمنها […]
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وقال روحاني خلال اتصال هاتفي مع ماكرون “على الولايات المتحدة أن تعلم بأن مصالحها وأمنها […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روحاني يبلغ ماكرون أن المصالح الأميركية في خطر وبومبيو يدافع عن العمليات ضد ايران) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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