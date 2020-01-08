2020/01/08 | 02:48 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الخرطوم - الزمان حظرت الحكومة السودانية الثلاثاء صحيفتين عن الصدور ومنعت محطتين تلفزيونيتين من البث باعتبار أن هذه المؤسسات كانت تتلقى تمويلا حكوميا إبان حكم الرئيس السابق عمر البشير الذي أطيح به في نيسان/ابريل من العام الماضي.
كما قررت الحكومة حل جميع نقابات واتحادات العمال والموظفين ومصادرة مقرات وممتلكات حزب البشير. وكانت الحكومة المكونة […]
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كما قررت الحكومة حل جميع نقابات واتحادات العمال والموظفين ومصادرة مقرات وممتلكات حزب البشير. وكانت الحكومة المكونة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السودان يحظر صحيفتين ومحطتين تلفزيونيتين ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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