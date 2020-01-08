السودان‭ ‬يحظر‭ ‬صحيفتين‭ ‬ومحطتين‭ ‬تلفزيونيتين‭ ‬

2020/01/08 | 02:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخرطوم‭ ‬‭- ‬الزمان‭ ‬ حظرت‭ ‬الحكومة‭ ‬السودانية‭ ‬الثلاثاء‭ ‬صحيفتين‭ ‬عن‭ ‬الصدور‭ ‬ومنعت‭ ‬محطتين‭ ‬تلفزيونيتين‭ ‬من‭ ‬البث‭ ‬باعتبار‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المؤسسات‭ ‬كانت‭ ‬تتلقى‭ ‬تمويلا‭ ‬حكوميا‭ ‬إبان‭ ‬حكم‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬عمر‭ ‬البشير‭ ‬الذي‭ ‬أطيح‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬نيسان/ابريل‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭.‬كما‭ ‬قررت‭ ‬الحكومة‭ ‬حل‭ ‬جميع‭ ‬نقابات‭ ‬واتحادات‭ ‬العمال‭ ‬والموظفين‭ ‬ومصادرة‭ ‬مقرات‭ ‬وممتلكات‭ ‬حزب‭ ‬البشير‭.‬ وكانت‭ ‬الحكومة‭ ‬المكونة‭ […]

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