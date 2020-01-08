مساومات‭ ‬مصرية‭ ‬مع‭ ‬اثيوبيا‭ ‬للتخفيف‭ ‬من‭ ‬اضرار‭ ‬السد‭ ‬

2020/01/08 | 02:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬ كشف‭ ‬مصدر‭ ‬دبلوماسي‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬لمراسل‭ ‬–الزمان‭ ‬–‭ ‬ان‭ ‬مجلس‭ ‬الامن‭ ‬القومي‭ ‬برئاسة‭ ‬الرئيس‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬السيسي‭ ‬بحث‭ ‬في‭ ‬اجتماعه‭ ‬الاخير‭ ‬كافة‭ ‬الخيارات‭ ‬الممكنة‭ ‬للتعامل‭ ‬مع‭ ‬ازمة‭ ‬سدالنهضة‭ ‬مع‭ ‬استمرار‭ ‬التعنت‭ ‬الاثيوبي‭ ‬فى‭ ‬ملف‭ ‬سد‭ ‬النهضة‭ .‬ واستبعد‭ ‬المصدر‭ ‬لجوء‭ ‬مصر‭ ‬للخيار‭ ‬العسكري‭ ‬الا‭ ‬بعد‭ ‬استنفاد‭ ‬كل‭ ‬الوسائل‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬الممكنة‭ […]

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