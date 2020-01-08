2020/01/08 | 02:48 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- القاهرة – مصطفى عمارة كشف مصدر دبلوماسي فى تصريحات خاصة لمراسل –الزمان – ان مجلس الامن القومي برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي بحث في اجتماعه الاخير كافة الخيارات الممكنة للتعامل مع ازمة سدالنهضة مع استمرار التعنت الاثيوبي فى ملف سد النهضة . واستبعد المصدر لجوء مصر للخيار العسكري الا بعد استنفاد كل الوسائل الدبلوماسية الممكنة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مساومات مصرية مع اثيوبيا للتخفيف من اضرار السد ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مساومات مصرية مع اثيوبيا للتخفيف من اضرار السد ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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